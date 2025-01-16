«Мерседес» не будет проводить официальную презентацию болида 2025 года (Autoracer)
Как стало известно ранее, в 2025 году в «Ф-1» впервые пройдет шоу с показом ливрей болидов, в котором будут участвовать все команды. Мероприятие состоится 18 февраля в Лондоне.
И уже после этого поступила информация, что как минимум две команды – «Уильямс» и «Феррари», – собираются проводить собственные презентации машин, как делали раньше.
В то же время в «Ред Булл», по сообщениям ряда источников, решили отказаться от отдельной презентации новой машины и ее можно будет увидеть только на предсезонных тестах и на обкатке.
Теперь же, согласно информации Autoracer, от собственной презентации болида 2025 года отказались и в «Мерседесе». Новую машину можно будет увидеть только на предсезонных тестах в Бахрейне.
Над чем должны поработать команды «Ф-1» для рывка в 2025-м? Кстати, два болида уже готовы
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