Уитли получил от «Ред Булл» разрешение начать работу в «Заубере» раньше оговоренного срока
Уитли начнет работу в «Заубере» в апреле.
Бывший спортивный директор «Ред Булл» принял предложение «Заубера» занять должность руководителя команды. С 2026 года «Заубер» сменит название на «Ауди» и команда получит заводской статус.
По изначальным условиям, Уитли, который до конца отработал в «Ред Булл» сезон-2024, должен был уйти в так называемый «обязательный отпуск по уходу за садом», и начать работу в «Заубере» с июля 2025 года.
Тем не менее, сторонам удалось прийти к соглашению и Уитли сможет приступить к работе в «Заубере» с 1 апреля 2025 года. До этого момента обязанности руководителя команды будет выполнить нынешний босс программы «Ауди» в «Формуле-1» Маттиа Бинотто.
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Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: motorsport.com
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