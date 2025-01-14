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Жак Вильнев о переходе Хэмилтона: «Это лучший ход, который только могли сделать в «Феррари»

Вильнев высказался о переходе Хэмилтона в «Феррари».

Чемпион «Формулы-1» 1997 года не согласился с Флавио Бриаторе, который не так давно заявлял, что на месте боссов «Феррари» не стал бы менять Карлоса Сайнса на Льюиса Хэмилтона.

«Со стороны Бриаторе было очень недальновидно заявлять о том, что он не видит логики в подписании Льюиса Хэмилтона для «Феррари». Можно просто посмотреть на то, что случилось с ценой на акции в тот момент, когда они его подписали.

Нельзя смотреть на «Феррари» только как на гоночную команду. Это целая индустрия. Да, они здесь ради побед, но победы в том числе помогают им лучше продавать машины, они повышают ценность бренда. Так работает бизнес, и подписание Хэмилтона – это миллионы и миллионы прибыли. Так что это лучший ход, который только могли сделать в «Феррари».

Более того, переход Льюиса Хэмилтона в «Феррари» – это самый громкий переход в «Формуле-1» со времен перехода из «Бенеттона» в «Феррари» Михаэля Шумахера. Вне зависимости от результатов гонок, Хэмилтон – важнейший гонщик «Формулы-1», просто из-за всеобщего внимания.

Он отличается от других. Он уникален. Он сломал многие стереотипы. На нем очень многое держится. Его имидж выходит далеко за рамки «Формулы-1». Таких гонщиков очень немного.

Например, уберите Ферстаппена из «Формулы-1» – всем будет плевать. Уберите из «Ф-1» Хэмилтона – и людям точно будет не все равно. А «Феррари» – один из крупнейших брендов в мире. Так что да, их союз – это нечто потрясающее», – рассказал Вильнев.

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Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: GP Blog
logoЛьюис Хэмилтон
logoФеррари
logoМихаэль Шумахер
logoФормула-1
logoФлавио Бриаторе
logoЖак Вильнев
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