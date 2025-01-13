Другович останется резервным и тест-пилотом «Астон Мартин»

«Астон Мартин» объявил о сохранении Друговича.

Чемпион «Формулы-2» 2022 года продолжит работать в «Астон Мартин» в качестве резервного и тест-пилота. Параллельно он будет выступать в чемпионате IMSA и уже готовится к предстоящей гонке «24 часа Дайтоны».

Вторым резервным и тест-пилотом «Астон Мартин» будет Стоффель Вандорн, который в свою очередь на постоянной основе выступает в «Формуле Е» за команду «Пенске».

Гонщик из Петербурга – в главных «формулах» США с шансами на заезды в топ-5. Будем переживать?