Другович останется резервным и тест-пилотом «Астон Мартин»
«Астон Мартин» объявил о сохранении Друговича.
Чемпион «Формулы-2» 2022 года продолжит работать в «Астон Мартин» в качестве резервного и тест-пилота. Параллельно он будет выступать в чемпионате IMSA и уже готовится к предстоящей гонке «24 часа Дайтоны».
Вторым резервным и тест-пилотом «Астон Мартин» будет Стоффель Вандорн, который в свою очередь на постоянной основе выступает в «Формуле Е» за команду «Пенске».
Гонщик из Петербурга – в главных «формулах» США с шансами на заезды в топ-5. Будем переживать?
Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: racingnews365
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