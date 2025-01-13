Гюнтер Штайнер отметил вклад Гасли в результат «Альпин»: «Мой выбор – Пьер»

Штайнер отметил хороший сезон Гасли за «Альпин».

Бывший руководитель «Хааса », подводя итоги сезона, высказался о том, какой вклад внесли гонщики в результаты своих команд.

Штайнеру предложили на выбор кандидатуры Чжоу Гуаньюя , Пьера Гасли и Нико Хюлькенберга , чтобы определить гонщика, который, на его взгляд, добился больше всего в прошедшем сезоне при наличии наименьших относительно конкурентов возможностей.

«Чжоу? Нет. Он вообще ничего не сделал. У него была одна хорошая гонка. Хотя да, я должен признать, одна действительно хорошая гонка у него была. Но в остальном? Нет, он мало что сделал.

Я выбираю между Пьером Гасли и бедными механиками «Уильямса». Бедные ребята. Вот уж кому пришлось потрудиться.

Ну, да, мой выбор – Пьер Гасли. В соотношении возможностей и конечного результата он добился большего, чем другие. У «Альпин» была дерьмовая машина, но команда, благодаря Гасли, заняла 6-е место в Кубке конструкторов», – рассказал Штайнер.

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