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Валттери Боттас: «К таланту добавился опыт и уверенность в себе. Победить Ферстаппена очень трудно»

Боттас оценил шансы Ферстаппена защитить титул чемпиона «Ф-1».

Резервный пилот «Мерседеса» считает, что соперникам будет очень трудно победить Макса в предстоящем сезоне. Но чтобы защитить титул, Ферстаппену потребуется достаточно быстрая машина.

«С ним очень сложно бороться. Он никогда не оставляет тебе лишнего места на трассе, и ты знаешь, что он никогда не отступит.

Все, кто сражается с ним на трассе, знает о его невероятной стабильности. Знает о том, что в отличие от ранних этапов карьеры, сейчас Макс перестал допускать ошибки, что вполне естественно. Сейчас Макс находится в прайме.

Он очень быстрый и талантливый гонщик, а теперь к этому добавился огромный опыт и уверенность в себе. Так что да, победить его очень и очень трудно. Но да, разумеется, в будущем (для новых титулов) ему понадобится и достаточно быстрая машина. Ведь как мы видели в прошедшем сезоне, сейчас побеждать способны многие пилоты», – рассказал Боттас.

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Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: racingnews365
logoФормула-1
logoМерседес
logoМакс Ферстаппен
logoРед Булл
logoВалттери Боттас
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