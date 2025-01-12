Мартин Брандл дал прогноз на сезон-2025: «Множество разных победителей гонок, а борьба за титул, я надеюсь, будет вестись до самого конца»

Брандл сделал прогноз на сезон «Ф-1» 2025 года.

Многолетний комментатор Sky Sports и бывший пилот «Формулы-1» рассказал, чего ждет от предстоящего чемпионата.

По мнению Мартина , в сезоне-2025 борьбу за титул между собой поведут гонщики сразу нескольких команд и не стоит выделять явного фаворита.

«Между ведущими командами будет идти слишком плотная борьба, чтобы можно было делать прогноз, я в этом не сомневаюсь.

Уверен, нас ждет несколько действительно блестящих гонок и выступлений, ну а команды хорошо знают, что им теперь нужно делать. Сейчас они уже очень хорошо понимают, как работают их машины и как работают шины.

Думаю, нас ждет примерно то же самое, что и в прошедшем сезоне – множество разных победителей гонок, а борьба за титул, я надеюсь, будет вестись до самого конца», – рассказал Брандл.

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