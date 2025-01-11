Джеймс Хинчклифф о Хэмилтоне в «Феррари»: «Льюис не мог всего за год забыть, как управлять гоночным болидом»
Эксперт F1TV и бывший гонщик «Индикара» Джеймс Хинчклифф уверен в перспективах Льюиса Хэмилтона в «Феррари».
Хинчклифф сомневается, что спад в результатах, который имел место в сезоне-2024, последнем для Хэмилтона в «Мерседесе», может свидетельствовать о том, что британец начал стареть и терять в скорости.
«Первое, что уходит [когда гонщик с возрастом начинает терять скорость] – это твоя скорость по субботам, в квалификациях. Но я не уверен, что именно это мы и видели в 2024 году. Ведь Хэмилтон знал об уходе [из «Мерседеса»] задолго до первой гонки сезона.
Я знаю, что он каждый уик-энд выезжал на трассу и осознанно старался выступать как можно лучше. Но подсознательно он понимал, что эта история подходит к концу. Послушайте, ведь в 2023 году Льюис просто закопал Джорджа Расселла, переиграл его. Не думаю, что Хэмилтон всего за год мог забыть, как управлять гоночным болидом.
Более того, в 2024 году на заднем плане происходило весьма много событий. И было бы несколько неразумно утверждать, что эти события никак не сказались на результатах гонщика. А новая возможность в «Феррари» придаст ему сил.
В то же время в «Феррари» Шарль Леклер известен как парень, который особенно хорош в квалификациях – при условии, если машина работает хорошо. Если же баланс машины был не идеальным, даже Карлос Сайнс регулярно опережал Шарля. Так что Леклеру нужно, чтобы машина находилась в определенном диапазоне рабочих настроек.
В любом случае, когда у вас есть парень, выросший в системе «Феррари», и есть только пришедший в команду семикратный чемпион, за динамикой развития событий наблюдать будет очень интересно», – рассказал Хинчклифф.
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