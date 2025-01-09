«Судьба была предначертана». Колапинто вспомнил, как заехал к «Альпин» на пит-стопе по ошибке

Колапинто выложил фото в честь перехода в «Альпин».

Резервный пилот «Альпин» Франко Колапинто опубликовал пост после объявления о переходе из «Уильямса ».

«Судьба была предначертана», – написал аргентинец, приложив фото пит-стопа в Сингапуре .

Тогда Колапинто, выступавший за «Уильямс», по ошибке заехал к механикам «Альпин».

«Альпин» объявила о многолетнем контракте с Колапинто. Франко будет резервным пилотом в 2025-м

Фото: соцсети «Альпин»