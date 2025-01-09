«Судьба была предначертана». Колапинто вспомнил, как заехал к «Альпин» на пит-стопе по ошибке
Колапинто выложил фото в честь перехода в «Альпин».
Резервный пилот «Альпин» Франко Колапинто опубликовал пост после объявления о переходе из «Уильямса».
«Судьба была предначертана», – написал аргентинец, приложив фото пит-стопа в Сингапуре.
Тогда Колапинто, выступавший за «Уильямс», по ошибке заехал к механикам «Альпин».
«Альпин» объявила о многолетнем контракте с Колапинто. Франко будет резервным пилотом в 2025-м
Фото: соцсети «Альпин»
Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: соцсети Франко Колапинто
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