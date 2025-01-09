  • Спортс
  • Авто
  • Новости
  • Питер Уиндзор: «Каждый, кто сбрасывает со счетов «Астон Мартин» и Алонсо в 2025-м, делает это на свой страх и риск»
1

Питер Уиндзор: «Каждый, кто сбрасывает со счетов «Астон Мартин» и Алонсо в 2025-м, делает это на свой страх и риск»

Уиндзор сообщил о высоких ожиданиях от союза Алонсо и Ньюи уже в этом году.

Журналист и бывший менеджер команд «Формулы-1» Питер Уиндзор заявил, что Эдриан Ньюи, который скоро начнет работать в «Астон Мартин», позитивно повлияет на команду уже в 2025 году.

«Никто не говорит об «Астон Мартин», а великий Эдриан Ньюи теперь в «Астон Мартин», так что в теории команда должна быть на самом верху, с «Маклареном» и «Феррари», не так ли? Конечно, его влияние по-настоящему проявится только в сезоне-2026.

Тем не менее мы видели, как Эдриан сидит на пит-уолл, Макс [Ферстаппен] жалуется на что-то в первой, второй практиках, а в субботу волшебным образом появляются новые настройки, и он оказывается на поуле. Сколько раз мы такое видели в «Ред Булл»?

Вот что хочу сказать: Эдриан – не просто конструктор, который придет и создаст потрясающие аэродинамические решения к 2026 году, он еще и прекрасный инженер, а также человек, который отлично понимает, как заставить болид работать.

Так что каждый, кто сбрасывает со счетов «Астон Мартин» и Фернандо Алонсо с этого момента, делает это на свой страх и риск. Речь не о том, что [Ньюи] перевернет ситуацию [в 2025-м], просто он очень хорошо работает с настройками машины. Разумеется, он мало что может сделать с болидом, не то чтобы он его перестроит – конечно, нет. Но кое-какие небольшие изменения он внесет, это точно.

Если у всех команд будут гибкие крылья – что ж, поставьте их на машину, которую контролирует Эдриан Ньюи, и посмотрим, насколько быстрой она окажется», – порассуждал эксперт.

2024-й подчеркнул гонку вооружений в «Ф-1». С реновацией и середняк отбивает гениев у «Феррари»

«Теперь нужно заполучить подходящего гонщика». Хуан-Пабло Монтойя призвал «Астон Мартин» подписать Ферстаппена

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: подкаст Cameron Cc:
logoФеррари
logoФормула-1
logoМакларен
logoФернандо Алонсо
Питер Уиндзор
logoАстон Мартин
logoЭдриан Ньюи
logoРед Булл
logoМакс Ферстаппен
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Дакар-2025. Кинтеро выиграл 5-й этап с отрывом в секунду от Аль-Аттии, Лусиано Бенавидес и Мацик победили в своих классах
2сегодня, 16:00
«Уильямс» анонсировал презентацию болида-2025 и особой ливреи 14 февраля
сегодня, 15:45Фото
Йос Ферстаппен: «Макс не заносчивый, а прямолинейный. Горжусь его поведением на публике в той же степени, что и спортивными успехами»
2сегодня, 14:10
Кристиан Хорнер о потере Ньюи и Уитли: «Ушли всего два человека, это не перестройка «Ред Булл», а эволюция»
8сегодня, 13:28
«Феррари»-2025 должна лучше работать в квалификациях в сравнении с болидом-2024 благодаря вкладу Серра (It.motorsport)
5сегодня, 10:37
Владеющая «Ф-1» «Либерти Медиа» назначила нового исполнительного директора
1сегодня, 09:46
Йос Ферстаппен: «Макс был крайне хорош в 2023-м, но в 2024-м пришлось тяжелее. Каждое чемпионство особенное и ценное»
4сегодня, 09:18
Хиракава стал резервным гонщиком «Альпин». Чемпион «Ле-Мана»-2022 проведет практику в Японии
1сегодня, 08:42
Колапинто будет работать в «Альпин», Дуэн начнет сезон-2025 (The Race)
17сегодня, 08:31
Йос Ферстаппен: «У Макса и Шумахера много общего: бескомпромиссные на трассе, но добрые, чуткие и заботливые в частной жизни»
29вчера, 17:01
Ко всем новостям
Последние новости
Российская Дрифт Серия опубликовала календарь сезона 2025 года. Зрителей ждут 16 соревнований в восьми городах страны
317 декабря 2024, 09:50Фото
Где смотреть Гран-при Абу-Даби-2024, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
33 декабря 2024, 06:10
Где смотреть Гран-при Катара-2024, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
125 ноября 2024, 07:30
Эстебан Окон представил новый шлем, посвященный Капитану Америка
120 ноября 2024, 07:38Кино
Где смотреть Гран-при Лас-Вегаса-2024, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
18 ноября 2024, 06:45
Жак Вильнев: «Перестаньте говорить о том, что Перес вылетит из «Ф-1». У него есть контракт»
1315 ноября 2024, 07:12
Где смотреть Гран-при Сан-Паулу-2024, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
129 октября 2024, 07:00
Второй этап Yuka Drive Fest Джимхана Лайт пройдет в Уфе 3 ноября
25 октября 2024, 10:15Фото
Артем Лавров победил в первом этапе Yuka Drive Fest Джимхана Лайт в Челябинске
24 октября 2024, 12:15Фото
Где смотреть Гран-при Мехико-2024, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
122 октября 2024, 08:00
Рекомендуем