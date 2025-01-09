Питер Уиндзор: «Каждый, кто сбрасывает со счетов «Астон Мартин» и Алонсо в 2025-м, делает это на свой страх и риск»

Уиндзор сообщил о высоких ожиданиях от союза Алонсо и Ньюи уже в этом году.

Журналист и бывший менеджер команд «Формулы-1» Питер Уиндзор заявил, что Эдриан Ньюи, который скоро начнет работать в «Астон Мартин», позитивно повлияет на команду уже в 2025 году.

«Никто не говорит об «Астон Мартин», а великий Эдриан Ньюи теперь в «Астон Мартин», так что в теории команда должна быть на самом верху, с «Маклареном » и «Феррари», не так ли? Конечно, его влияние по-настоящему проявится только в сезоне-2026.

Тем не менее мы видели, как Эдриан сидит на пит-уолл, Макс [Ферстаппен] жалуется на что-то в первой, второй практиках, а в субботу волшебным образом появляются новые настройки, и он оказывается на поуле. Сколько раз мы такое видели в «Ред Булл »?

Вот что хочу сказать: Эдриан – не просто конструктор, который придет и создаст потрясающие аэродинамические решения к 2026 году, он еще и прекрасный инженер, а также человек, который отлично понимает, как заставить болид работать.

Так что каждый, кто сбрасывает со счетов «Астон Мартин» и Фернандо Алонсо с этого момента, делает это на свой страх и риск. Речь не о том, что [Ньюи] перевернет ситуацию [в 2025-м], просто он очень хорошо работает с настройками машины. Разумеется, он мало что может сделать с болидом, не то чтобы он его перестроит – конечно, нет. Но кое-какие небольшие изменения он внесет, это точно.

Если у всех команд будут гибкие крылья – что ж, поставьте их на машину, которую контролирует Эдриан Ньюи , и посмотрим, насколько быстрой она окажется», – порассуждал эксперт.

2024-й подчеркнул гонку вооружений в «Ф-1». С реновацией и середняк отбивает гениев у «Феррари»

«Теперь нужно заполучить подходящего гонщика». Хуан-Пабло Монтойя призвал «Астон Мартин» подписать Ферстаппена