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Йос Ферстаппен: «Макс не заносчивый, а прямолинейный. Горжусь его поведением на публике в той же степени, что и спортивными успехами»

Ферстаппен-старший сообщил о гордости за характер сына.

Бывший пилот «Формулы-1» Йос Ферстаппен отреагировал на то, что лидера «Ред Булл» Макса Ферстаппена оценивают по-разному: часть болельщиков считает гонщика заносчивым, другая любит его за открытость.

«Он не заносчивый, а прямолинейный. Да, я учил его всегда быть честным с собой. Мы постоянно рассуждаем о примерах для подражания. И я спрошу: кто в большей степени является примером – человек, играющий роль, или тот, кто открыто говорит, о чем думает?

Могу лишь сказать, что я горжусь поведением Макса на публике и откровенным выражением своего мнения в той же степени, что и его спортивными успехами. Многие не знают настоящего Макса. Он, безусловно, агрессивен на трассе – так и должно быть. Но в личном общении это невероятно уравновешенная, добрая душа. Это человек, который стремится к гармонии и внимательно слушает, прежде чем сделать выводы. Вам надо это знать», – поделился мнением нидерландец.

Йос Ферстаппен: «Я не оставлял Макса на заправке, просто не разговаривал неделю. Это не было слишком сурово, если послушать его»

Йос Ферстаппен: «У Макса и Шумахера много общего: бескомпромиссные на трассе, но добрые, чуткие и заботливые в частной жизни»

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: F1-Insider
logoМакс Ферстаппен
logoРед Булл
logoФормула-1
logoЙос Ферстаппен
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