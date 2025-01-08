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Йос Ферстаппен: «У Макса и Шумахера много общего: бескомпромиссные на трассе, но добрые, чуткие и заботливые в частной жизни»

Ферстаппен-старший сообщил о сходстве между Максом и Шумахером.

Бывший пилот «Формулы-1» Йос Ферстаппен рассказал о работе с Михаэлем Шумахером и параллелях между семикратным чемпионом мира и лидером «Ред Булл» Максом Ферстаппеном.

– Насколько вам удалось сделать выводы из своего опыта и передать знания Максу? В конце концов, вы были на подиуме, а также считались суперталантом в своей стране.

– Это было крайне важно. Честно говоря, я не горжусь своей карьерой. Люди помнят меня, потому что я оказался в огненном шаге в Хоккенхайме-1994, когда моя машина загорелась во время дозаправки.

Я допускал ошибки: моим напарником в «Бенеттоне» был Михаэль Шумахер. Он был невероятно быстрым, невероятно талантливым, лидером команды. Я очень хотел пилотировать так же быстро, особенно в гонках, но не мог из-за ограниченного опыта в тот момент. Вот почему я ошибался. Я хотел пробить головой стену. И я передал Максу, что не надо допускать такую ошибку.

– Какими были ваши отношения с Михаэлем?

– Всегда хорошими. Он старался, даже по окончании карьеры. Мы часто ходили в картинг с нашими детьми, Миком и Максом. Михаэль не делал различий между ними – если он хотел что-то сказать, то говорил им обоим.

Вполне возможно, Максу пошел на пользу такой опыт. У Макса и Михаэля много общего: бескомпромиссные на трассе, но добрые, чуткие и заботливые в частной жизни.

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Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: F1-Insider
logoЙос Ферстаппен
logoМик Шумахер
Бенеттон
logoМихаэль Шумахер
logoМакс Ферстаппен
logoРед Булл
logoФормула-1
Гран-при Германии
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