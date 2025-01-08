Йос Ферстаппен: «Я не оставлял Макса на заправке, просто не разговаривал неделю. Это не было слишком сурово, если послушать его»
Бывший пилот «Формулы-1» Йос Ферстаппен прокомментировал свое обращение с сыном – будущим гонщиком «Ред Булл».
Считалось, что Йос оставил маленького Макса на заправке после неудачной гонки в картинге. По словам нидерландца, все обстояло не так.
«Пришло время прояснить ту историю. Вот правда: я не оставлял его там. Я просто не разговаривал с ним неделю. Было ли это слишком сурово? Нет, если послушать Макса.
Он чувствовал себя более готовым к «Формуле-1» благодаря моему подходу. Работа с Гельмутом Марко, который считается крайне жестким, уже его не беспокоила. Кроме того, он ценит тот факт, что мы неоднократно тренировались на мокрой трассе, используя шины для сухой погоды. Я ощущаю лишь благодарность с его стороны за такое детство», – сообщил Ферстаппен.
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