Йос Ферстаппен: «Я не оставлял Макса на заправке, просто не разговаривал неделю. Это не было слишком сурово, если послушать его»

Ферстаппен-старший пояснил знаменитую историю из детства Макса.

Бывший пилот «Формулы-1» Йос Ферстаппен прокомментировал свое обращение с сыном – будущим гонщиком «Ред Булл ».

Считалось, что Йос оставил маленького Макса на заправке после неудачной гонки в картинге. По словам нидерландца, все обстояло не так.

«Пришло время прояснить ту историю. Вот правда: я не оставлял его там. Я просто не разговаривал с ним неделю. Было ли это слишком сурово? Нет, если послушать Макса.

Он чувствовал себя более готовым к «Формуле-1» благодаря моему подходу. Работа с Гельмутом Марко , который считается крайне жестким, уже его не беспокоила. Кроме того, он ценит тот факт, что мы неоднократно тренировались на мокрой трассе, используя шины для сухой погоды. Я ощущаю лишь благодарность с его стороны за такое детство», – сообщил Ферстаппен.

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