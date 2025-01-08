«Никакой паранойи не было». Хорнер отрицает беспокойство из-за «злодейского» образа «Ред Булл» в фильме «Ф-1»

В «Ред Булл» не переживали за имидж команды в фильме «Ф-1».

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер отреагировал на слова Джерри Брукхаймера, продюсера новой картины о гонках под названием «Ф-1».

Главную роль сыграл Брэд Питт, сопродюсером выступил пилот «Феррари » Льюис Хэмилтон . Премьера состоится в июне 2025 года.

«Ред Булл» сказал: «Мы будем злодеями». Потребовалось три года, чтобы убедить, что он не будет командой злодеев», – сообщил Брукхаймер.

По словам Хорнера, в «Ред Булл» не беспокоились:

«Считаю, никакой паранойи не было по этому поводу. Мы просто хотели сразу же озвучить, каким будет восприятие игроков».

Кристиан ответил на вопрос, пришлось ли ему играть в рамках съемок картины:

«В «Формуле-1» подобного и так достаточно».

Босс также позитивно высказался о фильме и его влиянии на чемпионат:

«Лента будет по-настоящему интересной, она выведет «Ф-1» на большой экран. Джерри Брукхаймер и его команда засняли потрясающий контент. Его вплели в «Ф-1», так что можно представить пользу для всех наших партнеров, для бренда «Ф-1» – он будет на первом плане, в кино и в домах по всему миру.

Еще один огромный шаг для «Формулы-1», и, уверен, наш спорт представят должным образом».

Продюсер фильма «Ф-1»: «3 года убеждал «Ред Булл», что он не будет командой злодеев»

Первый постер фильма «Ф-1» с Брэдом Питтом, спродюсированный Хэмилтоном