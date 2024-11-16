Продюсер фильма «Ф-1»: «3 года убеждал «Ред Булл», что он не будет командой злодеев»

Брукхаймер рассказал о сложных переговорах с «Ред Булл» перед съемками «Ф-1».

Джерри Брукхаймер, продюсер новой картины о гонках под названием «Ф-1», сообщил, что «Ред Булл» опасался за свой имидж.

Фильм посвящен выдуманной команде «Апекс», главную роль сыграл Брэд Питт, сопродюсером и консультантом стал пилот «Мерседеса » Льюис Хэмилтон .

«Интересно, что, раз мы объединили усилия с «Мерседесом», другие команды сказали: «Секундочку, это фильм о «Мерседесе», а мы будем выглядеть плохо». «Ред Булл » сказал: «Мы будем злодеями».

Потребовалось три года, чтобы убедить, что он не будет командой злодеев, и наконец мы дошли до момента, когда все коллективы склонялись к тому, чтобы нам помогать», – поделился историей продюсер.

Брукхаймер ответил на вопрос, почему избрано такое название:

«Отличными фильмами о гонках были «Ле-Ман» и «Гран-при», а теперь будет «Ф-1».

Первый постер фильма «Ф-1» с Брэдом Питтом, спродюсированный Хэмилтоном

Фанаты поддержали героя Брэда Питта и команду «Апекс» в бельгийской практике в рамках съемок фильма