Продюсер фильма «Ф-1»: «3 года убеждал «Ред Булл», что он не будет командой злодеев»
Джерри Брукхаймер, продюсер новой картины о гонках под названием «Ф-1», сообщил, что «Ред Булл» опасался за свой имидж.
Фильм посвящен выдуманной команде «Апекс», главную роль сыграл Брэд Питт, сопродюсером и консультантом стал пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон.
«Интересно, что, раз мы объединили усилия с «Мерседесом», другие команды сказали: «Секундочку, это фильм о «Мерседесе», а мы будем выглядеть плохо». «Ред Булл» сказал: «Мы будем злодеями».
Потребовалось три года, чтобы убедить, что он не будет командой злодеев, и наконец мы дошли до момента, когда все коллективы склонялись к тому, чтобы нам помогать», – поделился историей продюсер.
Брукхаймер ответил на вопрос, почему избрано такое название:
«Отличными фильмами о гонках были «Ле-Ман» и «Гран-при», а теперь будет «Ф-1».
Первый постер фильма «Ф-1» с Брэдом Питтом, спродюсированный Хэмилтоном
Фанаты поддержали героя Брэда Питта и команду «Апекс» в бельгийской практике в рамках съемок фильма
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