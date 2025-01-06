Изак Аджар: «С Марко у нас не просто отношения начальника и подчиненного, я многим ему обязан»
Новый пилот «Рейсинг Буллз» Изак Аджар поделился мнением о Гельмуте Марко, отвечающем за молодежную программу «Ред Булл».
«Меня по-настоящему тронуло, что Гельмут приехал в Италию, чтобы лично подписать контракт.
Я многим ему обязан. У нас не просто отношения начальника и подчиненного. Если все идет не очень хорошо, он не станет просто критиковать меня. Он уважает меня как личность, уважает мой подход к гонкам», – сказал француз в эфире Canal+.
Изак ответил на вопрос о соперничестве с Юки Цунодой:
«Я знаю себя. Как только я сяду в болид, то захочу опередить своего напарника.
В первых гонках будет тяжело, но надо сделать так, чтобы это меня не обескуражило».
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Бортолето – лучший гонщик младших «формул» 2024 года по версии Autosport, Аджар – 2-й, Антонелли – 7-й, Линдблад – 9-й
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