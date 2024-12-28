Бортолето – лучший гонщик младших «формул» 2024 года по версии Autosport, Аджар – 2-й, Антонелли – 7-й, Линдблад – 9-й
Издание Autosport выделило сильнейших спортсменов сезона-2024 в «Формуле-2» и «Формуле-3» в 2024 году.
Первые две строчки заняли пилоты, переходящие в «Формулу-1» в 2025-м – чемпион «Ф-2» Габриэл Бортолето и вице-чемпион «Ф-2» Изак Аджар. Еще один будущий пилот «Ф-1» Андреа Кими Антонелли занял седьмую строчку, выступавшие в «Ф-2» и «Ф-1» Оливер Бермэн и Франко Колапинто не попали в список.
Лучший пилот «Ф-3» Леонардо Форнароли стал четвертым в списке, юниор «Ред Булл» Арвид Линдблад, переход которого в «Ф-1» возможен в 2026-м, расположился на девятом месте.
Лучшие пилоты младших «формул» 2024 года (Autosport)
1. Габриэл Бортолето (чемпион «Ф-2»)
2. Изак Аджар (2-е место в «Ф-2»)
3. Пауль Арон (3-е место в «Ф-2»)
4. Леонардо Форнароли (чемпион «Ф-3»)
5. Габриэле Мини (2-е место «Ф-3»)
6. Зейн Мэлоуни (4-е место в «Ф-2»)
7. Андреа Кими Антонелли (6-е место в «Ф-2»)
8. Рихард Версхор (8-е место в «Ф-2»)
9. Арвид Линдблад (4-е место в «Ф-3»)
10. Дино Беганович (6-е место в «Ф-3»)
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