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Валттери Боттас дал совет Бортолето: «Не нужно быть слишком суровым к себе. Новичкам будет непросто в 2025-м»

Боттас поделился мудростью с новичком «Ф-1», занявшим его кокпит.

Резервный пилот «Мерседеса» Валттери Боттас ответил, что сказал бы Габриэлу Бортолето, который занял его место в «Заубере» в 2025 году.

«Что ж, любому новичку я всегда могу сказать, что не нужно быть слишком суровым к себе, надо дать себе какое-то время.

В этом спорте необходимо многому научиться, однако в наши дни гонщиков готовят очень хорошо, их здорово поддерживают.

Так что, думаю, у него все будет нормально, хотя я ожидаю, что сезон выйдет трудным. Регламент не меняется, огромных изменений в машинах не будет, поэтому новичкам будет непросто. Однако у него есть Нико [Хюлькенберг], у которого можно учиться. У Нико большой опыт, но да, я ожидаю, что сезон получится сложным», – сообщил Валттери.

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В «Ф-1» грандиозно поменялись пары пилотов на 2025-й. Какая команда собрала сильнейшую?

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: RacingNews365
logoФормула-1
logoМерседес
logoВалттери Боттас
logoЗаубер
logoНико Хюлькенберг
logoГабриэл Бортолето
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