Валттери Боттас дал совет Бортолето: «Не нужно быть слишком суровым к себе. Новичкам будет непросто в 2025-м»
Резервный пилот «Мерседеса» Валттери Боттас ответил, что сказал бы Габриэлу Бортолето, который занял его место в «Заубере» в 2025 году.
«Что ж, любому новичку я всегда могу сказать, что не нужно быть слишком суровым к себе, надо дать себе какое-то время.
В этом спорте необходимо многому научиться, однако в наши дни гонщиков готовят очень хорошо, их здорово поддерживают.
Так что, думаю, у него все будет нормально, хотя я ожидаю, что сезон выйдет трудным. Регламент не меняется, огромных изменений в машинах не будет, поэтому новичкам будет непросто. Однако у него есть Нико [Хюлькенберг], у которого можно учиться. У Нико большой опыт, но да, я ожидаю, что сезон получится сложным», – сообщил Валттери.
В «Ф-1» – новая надежда Бразилии! «Ауди» рискнула и заменила победителя Гран-при на дебютанта
В «Ф-1» грандиозно поменялись пары пилотов на 2025-й. Какая команда собрала сильнейшую?
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий