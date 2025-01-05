Макс Ферстаппен: «Не буду менять стиль пилотажа из-за штрафов. Знаю, когда захожу слишком далеко – к примеру, с Пиастри в Абу-Даби»

Ферстаппен высказался о приближающейся дисквалификации и ошибке в Абу-Даби.

Пилот «Ред Булл » Макс Ферстаппен поделился рассуждениями о наказаниях по ходу сезона-2024 – на счету нидерландца уже восемь штрафных баллов. Еще четыре очка в ближайшие полгода приведут к пропуску одного этапа.

– Что ж, некоторые наказания и штрафные баллы можно обсуждать часами. Теперь у меня, как и у Алонсо , восемь штрафных баллов. Но это не означает, что я поменяю стиль пилотажа.

– Проблема в том, что у испанца три балла спишут 24 марта, а у вас первые два балла – лишь 30 июня. Через 11 гонок!

– Повторюсь, я не буду менять стиль пилотажа из-за этого. Я знаю, когда захожу слишком далеко. К примеру, в финальной гонке в Абу-Даби , когда я атаковал Пиастри на старте. У меня не было никаких проблем с тем, чтобы извиниться перед австралийцем после гонки.

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