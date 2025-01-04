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Макс Ферстаппен: «Семья гораздо важнее успеха в «Ф-1». В какой-то момент надо вернуть долг, проводить с ней больше времени»

Ферстаппен рассказал, какую важную роль для него играет семья.

Гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен поделился мыслями о том, чем будет заниматься после «Формулы-1».

По словам четырехкратного чемпиона мира, завоевать восемь титулов, побив рекорд Михаэля Шумахера и Льюиса Хэмилтона, было бы «потрясающе», но «не то чтобы обязательно».

«Я знаю, что не могу гоняться вечно. Я люблю гонки, соперничество на высочайшем уровне с таким количеством потрясающих пилотов, но настанет день, когда я захочу немного расслабиться. Живешь лишь один раз.

Когда тебе под 40 или больше, естественным образом происходит спад в организме. Конечно, я хочу провести время в «Ф-1», но также заняться и другими вещами. Я хочу выжать максимум из своего времени на этой планете.

Есть столько вещей, которыми я хочу заняться, а также повеселиться и побыть со своей семьей. Иногда мне звонят мама или папа, а я занят и говорю, что перезвоню позже – но в то же время я знаю, что настанет день, когда они мне больше не позвонят, потому что их не будет с нами.

В такие моменты понимаешь, что в жизни есть не только «Ф-1». Я стараюсь проводить время с ними, потому что с тех пор, как мне было четыре года, все наши жизни – жизнь моей семьи – были посвящена мне, успеху, попытке пробиться в «Ф-1». В какой-то момент надо закончить, и ты должен вернуть долг, проводить с ними больше времени.

В конечном счете это гораздо важнее любого успеха здесь. Это круто, мне это нравится, я люблю соперничать, люблю выигрывать титулы, люблю побеждать в гонках, но в какой-то момент семья выходит на первое место, потому что люди становятся старше, и ты действительно должен дорожить такими моментами.

Сейчас я очень счастлив на своем месте. Постараюсь делать это так долго, как только смогу, получать удовольствие – и я чувствую, что оно того стоит», – порассуждал Макс.

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Макс Ферстаппен: «Хотел разгромить комнату после квалификации в Бразилии, но там сидел отец. Он был так спокоен – это успокоило и меня»

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: сайт «Формулы-1»
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