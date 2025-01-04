Макс Ферстаппен: «Не чувствую, что у меня есть какие-либо слабые места»

Ферстаппен согласился, что является идеальным пилотом.

Гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен отреагировал на мнение соперника из «Макларена » Ландо Норриса , который заявил, что не видит у нидерландца слабостей.

«Не чувствую, что у меня есть какие-либо слабые места. И, конечно, я бы в любом случае не признался.

Но я настроен очень открыто, потому что понимаю, что всегда могу выступить лучше, но также знаю, что это очень тяжело. Да, по ходу конкретного уик-энда люди могут выдавать невероятные выступления, однако важно очень здорово проявлять себя весь год.

Это связано со многими вещами. Не хочу вдаваться в детали, так как я выдам кое-какие моменты. Как пилот ты должен выступать на высочайшем уровне постоянно. Необходимо найти то, что работает для тебя, ведь у каждого гонщика свой подход», – сказал четырехкратный чемпион «Формулы-1».

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