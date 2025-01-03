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Технический директор «Ред Булл»: «Строительство аэротрубы идет с опережением графика на 3 месяца»

«Ред Булл» строит новую аэротрубу опережающими темпами.

Технический директор «Ред Булл» Пьер Ваше сообщил, что команда начнет использовать новую технику в Милтон-Кейнсе раньше, чем планировалось.

Сегодня австрийцы работают на более чем 70-летней аэротрубе, которая, несмотря на постоянные обновления, существенно ограничивает коллектив.

«Со всем строительством и работой с механизмами никогда не знаешь, когда закончишь, но мы опережаем график в данный момент. Мы на три месяца опережаем планы.

Парни проявляют себя очень здорово, но кто знает, случатся ли какие-либо задержки. Это большой проект.

Возможно, она поможет нам уже на поздних стадиях [2026] года. У нас старейшая аэротруба в «Формуле-1». Я даже обсуждал на днях с Йосом [Ферстаппеном], что эту аэротрубу использовали, когда он выступал за «Эрроуз».

Внутри полно более новых штук, но есть некоторые ограничения. Мы о них знаем и пытаемся их обойти, но, конечно, когда речь о маленьких заделах, это тяжелее. Поэтому мы вкладываемся в новую аэротрубу», – заявил специалист.

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Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: Autosport
Эрроуз
logoРед Булл
logoЙос Ферстаппен
Пьер Ваше
logoФормула-1
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