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Джордж Расселл: «Я способен как минимум выступать на уровне Хэмилтона»

Расселл убежден, что сравнялся с Хэмилтоном по уровню.

Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл упомянул экс-напарника Льюиса Хэмилтона, рассуждая о своем пути в «Формуле-1».

«Без всякого сомнения, я всегда буду помнить свою первую гонку в «Ф-1» с «Мерседесом» – в Абу-Даби в 2016-м, гонку Нико [Росберга] и Льюиса. Я просто был с ним в одной комнате на брифинге, слушал, как все развивалось. В тот момент я был под впечатлением.

Конечно, сюрреалистично, что теперь мы были напарниками на протяжении трех лет, и внутри себя я знаю, что способен как минимум выступать на его уровне», – заявил британец.

Джордж Расселл заявил, что взял бы титул в «Макларене» и «Ред Булл»: «Ферстаппена вполне можно обыгрывать, Норрис потерял много очков»

У «Макларена» лучшая пара пилотов в 2025-м по версии PlanetF1, у «Уильямса» – 4-я, у «Мерседеса» – 5-я

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: Motorsport Week
logoФормула-1
logoГран-при Абу-Даби
logoНико Росберг
logoЛьюис Хэмилтон
logoДжордж Расселл
logoМерседес
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