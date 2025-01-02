Джордж Расселл: «Я способен как минимум выступать на уровне Хэмилтона»
Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл упомянул экс-напарника Льюиса Хэмилтона, рассуждая о своем пути в «Формуле-1».
«Без всякого сомнения, я всегда буду помнить свою первую гонку в «Ф-1» с «Мерседесом» – в Абу-Даби в 2016-м, гонку Нико [Росберга] и Льюиса. Я просто был с ним в одной комнате на брифинге, слушал, как все развивалось. В тот момент я был под впечатлением.
Конечно, сюрреалистично, что теперь мы были напарниками на протяжении трех лет, и внутри себя я знаю, что способен как минимум выступать на его уровне», – заявил британец.
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