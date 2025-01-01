Отмар Сафнауэр о «Кадиллаке»: «Те, кто не участвовали в «Ф-1», не осознают, как это тяжело – я тоже не понимал»
Бывший руководитель команд «Формулы-1» Отмар Сафнауэр дал совет боссам «Дженерал Моторз» и «Кадиллака» перед дебютом 11-й команды в чемпионате в 2026 году.
«Единственное, что меня бы беспокоило на месте руководства «Дженерал Моторз», так это недооценка того, насколько трудно быть конкурентоспособным в «Формуле-1». Похоже, люди или организации, которые не участвовали, не осознают, как это тяжело. Я тоже не понимал», – признался менеджер в подкасте Business of Winning.
Сафнауэр привел в пример собственный дебют в «Ф-1» с командой «БАР» в 1999-м – он полагал, что команда выиграет первую же гонку, как обещал один из боссов Эдриан Рейнард:
«Я верил, потому что уровень, который я увидел, был гораздо выше, чем я ожидал. И я считал, что ребята это сделают.
Эдриан побеждал в каждой из других «формул» в первой гонке, в том числе в «Индикаре». И я думал, что он знает, о чем говорит. Мы это сделаем.
Помните, сколько очков мы набрали за первый год? Ноль».
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