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Отмар Сафнауэр о «Кадиллаке»: «Те, кто не участвовали в «Ф-1», не осознают, как это тяжело – я тоже не понимал»

«Кадиллак» предупредили о возможной недооценке трудностей в «Ф-1».

Бывший руководитель команд «Формулы-1» Отмар Сафнауэр дал совет боссам «Дженерал Моторз» и «Кадиллака» перед дебютом 11-й команды в чемпионате в 2026 году.

«Единственное, что меня бы беспокоило на месте руководства «Дженерал Моторз», так это недооценка того, насколько трудно быть конкурентоспособным в «Формуле-1». Похоже, люди или организации, которые не участвовали, не осознают, как это тяжело. Я тоже не понимал», – признался менеджер в подкасте Business of Winning.

Сафнауэр привел в пример собственный дебют в «Ф-1» с командой «БАР» в 1999-м – он полагал, что команда выиграет первую же гонку, как обещал один из боссов Эдриан Рейнард:

«Я верил, потому что уровень, который я увидел, был гораздо выше, чем я ожидал. И я считал, что ребята это сделают.

Эдриан побеждал в каждой из других «формул» в первой гонке, в том числе в «Индикаре». И я думал, что он знает, о чем говорит. Мы это сделаем.

Помните, сколько очков мы набрали за первый год? Ноль».

Мегакастинг гонщиков для «Кадиллака» – настоящая загадка: возьмут ветерана, новичка или звезду из США?

Кто владеет командами «Ф-1»? Теперь их 11 – вошли автогигант США и госфонд Катара, оценки перевалили за $1 млрд

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: RaceFans
Кадиллак
Эдриан Рейнард
logoФормула-1
Отмар Сафнауэр
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