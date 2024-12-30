Нико Хюлькенберг о прогрессе «Хааса» после ухода Штайнера: «Все началось еще до этого, Комацу тоже что-то поменял»

Хюлькенберг выделил вклад Штайнера и Комацу в успехи «Хааса».

Пилот Нико Хюлькенберг, переходящий из «Хааса » в «Заубер », порассуждал о связи между успехами американской команды и уходом многолетнего руководителя Гюнтера Штайнера .

Штайнера заменил Аяо Комацу перед сезоном-2024.

«Много, много разных факторов. За последние два года было принято множество удачных решений, изменений – все это привело к такой хорошей форме.

Конечно, [с уходом Штайнера] поменялась обстановка, появился свежий, новый взгляд от инженера, от человека, который уже был членом команды и обладает, как я бы это назвал, 360-градусным обзором, понимает каждую должность, буквально все – предпосылки, процессы. И, разумеется, сменился стиль управления.

Я считаю, что некоторые хорошие изменения были сделаны до этого, в конце 2023 года из-за плохих спортивных результатов. Все началось еще тогда, а потом Аяо тоже что-то поменял зимой 2024 года. Повторюсь, столь хорошее положение стало следствием всех этих факторов», – сообщил немецкий гонщик.

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