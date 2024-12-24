«Если даешь результат, ты секси – простой бизнес». Хюлькенберг заявил, что не переживает из-за молодежи в «Ф-1»

Хюлькенберг не считает угрозой для себя приход в «Ф-1» юных пилотов.

37-летний Нико Хюлькенберг , переходящий из «Хааса » в «Заубер », рассказал о своем отношении к массовому появлению в «Формуле-1» молодых пилотов.

«Я не слишком переживаю, не особо часто думаю об этом. На мой взгляд, «Ф-1» – очень простой бизнес, полностью ориентированный на результаты.

Если даешь результат, ты привлекательный, ты секси, тебя хотят команды. Вот и все – и я был с обеих сторон.

Я был с той стороны, когда ты недостаточно хорош, в тебе больше не нуждаются, а теперь мне повезло оказаться с хорошей стороны, потому что я продолжаю давать результат», – отметил гонщик.

Хюлькенберга не удивляет одновременный приход множества молодых спортсменов в «Ф-1»:

«Это вовсе не стало чем-то внезапным, это нормально. Ну, это жизнь. Люди стареют, приходит новое поколение, понимаете?

Порой случается смена караула. В последние, не знаю, пять-шесть лет, скорее выступали опытные, более возрастные пилоты. Теперь все смещается в сторону молодых. Думаю, подобное происходит каждые, не знаю, пять-десять лет, и это вполне естественно».

Нико сообщил, что пока не планирует завершать карьеру:

«Я получаю удовольствие, хорошо провожу время, так что беру от этого все. Для меня это важно, пока я достаточно быстрый, чтобы бросать вызов молодым ребятам и вносить вклад в команду. Пока это так, думаю, у меня будет работа, я останусь здесь.

Пожалуй, я первым признаю и уйду, когда почувствую, что нужных качеств уже нет».

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