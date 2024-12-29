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Гюнтер Штайнер: «Я бы проводил 12 спринтов вместо шести в «Ф-1»

Штайнер выступил за увеличение количества мини-гонок.

Бывший руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер ответил на вопрос, что бы он изменил в «Формуле-1».

«Во-первых, я бы добавил спринты, проводил 12 вместо шести. Мне очень нравятся уик-энды, когда соперничество начинается в пятницу, с квалификации к спринту, а первая гонка происходит в субботу.

Во-вторых, если говорить о стюардах, я бы сделал их постоянными сотрудниками, чтобы штрафы выписывали последовательно. «Формула-1» – один из самых больших видов спорта в мире, и мне не кажется честным, что их не нанимают на полное расписание. В футболе есть постоянные судьи, и им платят. Ответственность должна вознаграждаться», – сказал итальянский менеджер и эксперт.

Топ гонщиков «Ф-1» от пилотов и шефов: одно разногласие в пятерке, как же низко Хэмилтон!

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: Ouest-France
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