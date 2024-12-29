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Макс Ферстаппен: «В пять лет я матерился со взрослыми»

Ферстаппен признался, что ругается матом с раннего детства.

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен сообщил, как относится к наказанию за нецензурное слово на пресс-конференции ФИА – четырехкратный чемпион «Формулы-1» был вынужден провести общественные работы в Руанде.

«Это то, что мне не нравится в «Ф-1». Конечно, я понимаю, что нельзя материться на пресс-конференции, однако это выражение просто вырвалось. Мы все так росли. Кто-то говорит: «Мой пятилетний внук тоже это смотрит».

Когда мне было пять лет, я также сидел со взрослыми и матерился. Ребенком тебе хочется вести себя резко.

Конечно, надо следить за языком, но, когда тебя наказывают как маленького ребенка, просто думаешь: чем мы вообще занимаемся в «Ф-1»?» – задался вопросом Макс в интервью Viaplay.

Ферстаппен отбудет общественные работы в Руанде, где пройдет церемония награждения ФИА

Президент ФИА об общественных работах Ферстаппена: «На самом деле Макс был очень рад этой возможности»

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: Motorsport Week
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