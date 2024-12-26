Макс Ферстаппен: «Умер бы от инфаркта, если бы заново пережил Абу-Даби-2021»
Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен ответил на вопрос о том, какую гонку сезона-2024 хотел бы пережить заново.
«Откровенно говоря, я не хотел бы пережить заново Бразилию, поскольку она вышла такой изматывающей с эмоциональной точки зрения, что я не могу пройти через это снова. Это как заново пережить первый титул, тот день [на Гран-при Абу-Даби-2021] – я бы умер, честно. От инфаркта.
Помню, люди, которые видели меня в тот день, особенно моя девушка Келли [Пике] – когда она вошла в комнату… Обычно я не так уж сильно нервничаю перед гонками: ты хорошо готов, пусть и бывает некоторое волнение. Но она сказала, что у меня были ледяные руки.
Я не особо хотел бы пережить заново такие моменты. Потрясающе о них вспоминать, но не переживать.
В этом году… В Катаре получилась хорошая гонка, такое я бы хотел пережить снова», – заявил четырехкратный чемпион «Формулы-1».
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Макс Ферстаппен: «Хотел разгромить комнату после квалификации в Бразилии, но там сидел отец. Он был так спокоен – это успокоило и меня»
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