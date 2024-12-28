Макс Ферстаппен: «Нидерландских гонщиков долго не воспринимали всерьез, «Ф-1» крутится вокруг Англии»
Ферстаппен рассказал, как меняется отношение к нидерландцам в автоспорте.
Гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен сообщил, что с представителями его страны стали больше считаться.
«Нидерландцев долго не воспринимали всерьез. Можно посмотреть на доминирующие страны в автоспорте – мы к ним не относимся. Сейчас ситуация меняется.
«Формула-1» крутится вокруг Англии, мы в меньшинстве, если говорить о прессе и тому подобных вещах. Но становится все более и более очевидным, что очень хорошие пилоты могут появляться и в Нидерландах, а не только в стандартных гоночных странах», – заявил четырехкратный чемпион мира.
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Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: De Telegraaf
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