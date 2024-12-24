Макс Ферстаппен о главном уроке 2024-го: «Как «Ред Булл» справился с тяжелыми временами – сплотился и стал сильнее»

Ферстаппен рассказал, как трудности сплотили «Ред Булл».

Пилот «Ред Булл » Макс Ферстаппен оценил влияние скандала вокруг главы команды Кристиана Хорнера , который случился на старте сезона-2024.

«Не думаю, что это затмило [достижения]. Конечно, поначалу было неприятно. Может, это стало отвлекающим фактором для каких-то людей. Но в то же время мне никогда не казалось, что это отвлекало людей из инженерной группы.

Все сосредоточены на выступлениях. Возможно, кто-то был больше напряжен из-за новостей. Но все сотрудники достаточно профессиональны, чтобы сосредоточиться на работе. Это не всегда просто, но в конечном счете я тоже должен заниматься своим делом», – заявил четырехкратный чемпион «Формулы-1».

Макс ответил на вопрос, что стало главным уроком года:

«Как команда справилась с тяжелыми временами. Это был довольно напряженный сезон для всех. Считаю, мы действительно сплотились и стали сильнее».

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