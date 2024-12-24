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Марк Пристли: «Уильямс» может стать шансом для Ферстаппена»

Пристли считает реалистичным переход Ферстаппена в «Уильямс».

Писатель и репортер, а в прошлом механик «Макларена» Марк Пристли поделился мыслями на тему потенциального трансфера Макса Ферстаппена из «Ред Булл» в «Уильямс».

«Ситуация на рынке пилотов в данный момент столь сложная, потому что все думают о своих решениях в свете изменения регламента в 2026-м. Ты должен выбрать команду, которая, на твой взгляд, создаст лучшую машину, и это может быть коллектив вроде «Уильямса». Тяжелый выбор.

Допустим, вы Макс Ферстаппен: в «Макларене» два молодых гонщика на годы вперед, «Мерседес» в данный момент не на вершине, хотя все знают, что это достойная команда с очень хорошими специалистами. Мы также знаем, что Ферстаппен вел серьезные переговоры с «Мерседесом».

Можно посмотреть и на «Уильямс», который серьезно готовится к сезону-2026 под руководством Джеймса Воулза, у команды высокие ожидания. Я точно знаю, что «Уильямс» ждет борьбу на вершине с топ-коллективами – это может стать шансом для Ферстаппена», – сообщил эксперт.

Пристли не исключил и уход Макса из «Формулы-1» в обозримом будущем:

«Макс Ферстаппен вполне может уйти в ближайшие несколько лет.

Когда несколько сезонов постоянно побеждаешь, а затем случается небольшая трофейная засуха, ты можешь потерять интерес к «Ф-1». Если «Ред Булл» внезапно станет командой-середняком в 2026-м, Ферстаппен начнет задавать себе вопросы. Могу представить, что он повесит гоночные ботинки на гвоздь.

Но, возможно, он увидит закат «Ред Булл» до сезона-2026 и присоединится к новой команде перед сменой регламента, как сделал Льюис Хэмилтон, присоединившись к «Феррари». Когда меняешь работу, это поначалу воодушевляет.

Если Ферстаппен сменит команду и все пойдет хорошо, он продолжит выигрывать. Но если победы будут не такими частыми, как обычно, я на 100 процентов могу представить более ранний уход из «Формулы-1», чем ожидает большинство людей».

Макс Ферстаппен: «Не буду врать, мы обговаривали вариант перехода с «Мерседесом», но в «Ред Булл» я чувствую себя как дома»

Йос Ферстаппен: «Макс останется, если «Ред Булл» будет сражаться в лидерах в 2025-м»

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: PlanetF1
logoРед Булл
logoМакс Ферстаппен
logoФормула-1
logoЛьюис Хэмилтон
logoМакларен
Марк Пристли
возможные переходы
регламент
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