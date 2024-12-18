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Макс Ферстаппен: «Не буду врать, мы обговаривали вариант перехода с «Мерседесом», но в «Ред Булл» я чувствую себя как дома»

Ферстаппен признал факт переговоров с «Мерседесом».

Пилот «Ред Булл» рассказал, что другие команды проявляют к нему интерес, однако пока он не планирует куда-либо уходить, особенно учитывая действующий до конца 2028 года контракт:

«В «Формуле-1» нечасто происходят случаи, когда гонщик уходит до истечения срока контракта. Здесь все не как в футболе, где игрок может подписать пятилетний контракт, а уже через год перейти в другую команду. Да и намерений таких тоже нет.

Понятно, что ты никогда не знаешь, что случится через год или два, но и контролировать это ты не можешь. Так что я просто об этом не думаю. Послушайте, я всем доволен тем, где нахожусь сейчас. Мы выиграли еще один чемпионат. Хотя понятно, что нам нужно работать и улучшать машину, но это вполне логично. Так что в «Ред Булл» я чувствую себя хорошо, здесь я могу быть собой.

Все ребята работают на пределе возможностей, чтобы предоставить мне наилучшие возможности. В этом смысле мне вообще не на что жаловаться».

Ферстаппена спросили о том, сделали ли в «Мерседесе» достаточно в попытках убедить его сменить команду, от чего в итоге Макс отказался:

«Большие команды всегда проявляют к тебе интерес. Но, с другой стороны, я тоже выступаю за большую команду. И вместе мы добились больших успехов. А еще эта команда стала для меня второй семьей.

Разумеется, подобное общение (с другими командами на предмет возможного перехода) идет постоянно. И я не буду врать – и скажу, что мы действительно обговаривали этот вариант (с «Мерседесом»). Переговоры были весьма конструктивными, мы были предельно честны друг с другом.

Но, с другой стороны, я предан своей команде, в «Ред Булл» я чувствую себя как дома. Так что сейчас я не вижу каких-то целей, которых мог бы достичь (только в другой команде). При этом я еще очень молод и в будущем еще многое может случиться.

При этом гонки для меня не ограничиваются «Формулой-1». После окончания карьеры в «Ф-1» я хочу заняться и другими вещами, которые обдумываю. И вопрос в том, какая команда будет для этого наиболее подходящим партнером? Так что да, я об этом думаю, но мне не обязательно принимать это решение прямо сейчас.

У меня есть несколько целей, которых я хотел бы достичь после ухода из «Ф-1» – это и гонки на выносливость, и собственная киберспортивная команда, много всего. И это нужно планировать. И вопрос в том, с кем ты будешь заниматься этими проектами? Так что эти вопросы я тоже обсуждаю.

Помочь с этим могут многие команды – «Мерседес», «Феррари», «Астон Мартин», да и связь с «Формулой-1» на самом деле не обязательна. Да и у «Ред Булл», разумеется, есть проекты вне «Ф-1». Так что я оставляю варианты открытыми и потом приму решение, которое посчитаю лучшим».

Самый длинный в истории сезон «Ф-1» – ультракоротко. Один гонщик и команда – одно предложение

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: motorsport.com
logoРед Булл
logoМакс Ферстаппен
logoФормула-1
logoМерседес
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