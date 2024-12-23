Йос Ферстаппен: «Макс останется, если «Ред Булл» будет сражаться в лидерах в 2025-м»

Ферстаппен-старший рассказал, от чего зависит будущее сына.

Бывший пилот «Формулы-1» Йос Ферстаппен сообщил, что лидерство «Ред Булл» в 2025 году обеспечит команде продолжение сотрудничества с его сыном Максом Ферстаппеном .

– Йос, в завершившемся сезоне часто поднимался вопрос о будущем Макса в «Ред Булл», несмотря на действующий контракт до 2028 года. Можете что-то сказать о его планах на будущее?

– Многое зависит от происходящего в «Ред Булл». Слушайте, если в следующем году у команды снова получится и мы будем сражаться в лидерах, Макс просто останется.

– Есть какое-то представление о развитии моторного подразделения?

– Я больше не получаю большого количества вестей об этом. Программа развивается, она идет в соответствии с ожиданиями. Никто не знает, насколько на самом деле хорошими окажутся мотор и болид в 2026 году. Ты не поймешь, пока машина не выедет на трассу.

– Разве обычно пилоту лучше быть не в заводской команде, когда меняется регламент?

– Все создают свои машины сами. Посмотрите на «Макларен » и «Мерседес». Лучше ведь быть с заводской командой «Мерседеса»? Что ж, не в данный момент.

Но в этом и суть соперничества, в этом прелесть спорта – ты можешь принять неправильное решение. «Формула-1 » всегда была такой.

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