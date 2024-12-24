Марио Андретти: «Норрис удивил сам себя выступлениями в 2024 году»
Чемпион «Формулы-1» 1978 года Марио Андретти проанализировал борьбу пилота «Макларена» Ландо Норриса с лидером «Ред Булл» Максом Ферстаппеном в завершившемся сезоне, а также отметил потенциал его напарника Оскара Пиастри.
«Ландо проявил себя невероятным образом. То, что он смог напрямую сражаться с Максом, привлекло большой интерес к «Формуле-1», и, полагаю, в каком-то смысле он удивил сам себя такими выступлениями.
Но надо отдать должное и «Макларену», который предоставил технику, ведь не только Ландо, но и Оскар показал свои способности.
Ландо, как и любому молодому пилоту, который достигает топ-уровня с такими потенциальными успехами, необходимо полностью осознать свое положение. И поначалу было видно, что старты получаются не лучшими. Но он работает над этим. Он получил кое-какие удары и, уверен, проведет пару бессонных ночей, пытаясь разобраться, но все это – путь становления гонщика.
Ты должен справляться с высоким давлением, и это приходит со временем. Я вижу явный чемпионский потенциал как в Ландо, так и в Оскаре, откровенно говоря. Если есть способности выигрывать гонки на таком уровне, ты должен привносить в команду нечто существенное», – заявил Андретти.
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