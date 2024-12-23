Джордж Расселл: «Не ожидал, что будет столько политики на посту директора Ассоциации гонщиков Гран-при»

Расселл рассказал, как столкнулся с политикой в «Ф-1».

Пилот «Мерседеса » Гран-при Джордж Расселл признался, что политическая составляющая на посту директора Ассоциации гонщиков Гран-при стала для него неожиданностью.

Ассоциация обратилась к Мохаммеду бен Сулайему с требованием большей прозрачности, президент ФИА ответил, что пилоты должны заниматься своим делом – пилотировать.

«Когда я подписывался на роль в Ассоциации гонщиков Гран-при, то точно не ожидал, что будет столько всего, что будет столько политики.

Я не особо понимаю эту часть нашего спорта. Я скорее хотел заниматься спортивной составляющей, вопросами безопасности. А сейчас, похоже, мы говорим только о политике в «Ф-1», – заявил британец.

Расселл также ответил на вопрос об изменениях в ФИА, осложняющих проведение внутренних расследований:

«Не хочу слишком много говорить об этом, поскольку знаю недостаточно, чтобы выдвигать предположения.

Однако все гонщики едины в одном, мы хотим лишь лучшего для спорта. Мы хотим прозрачности. И мы хотим помочь ФИА, вот и все».

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