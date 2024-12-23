  • Спортс
  • Авто
  • Новости
  • Джордж Расселл: «Не ожидал, что будет столько политики на посту директора Ассоциации гонщиков Гран-при»
2

Джордж Расселл: «Не ожидал, что будет столько политики на посту директора Ассоциации гонщиков Гран-при»

Расселл рассказал, как столкнулся с политикой в «Ф-1».

Пилот «Мерседеса» Гран-при Джордж Расселл признался, что политическая составляющая на посту директора Ассоциации гонщиков Гран-при стала для него неожиданностью.

Ассоциация обратилась к Мохаммеду бен Сулайему с требованием большей прозрачности, президент ФИА ответил, что пилоты должны заниматься своим делом – пилотировать.

«Когда я подписывался на роль в Ассоциации гонщиков Гран-при, то точно не ожидал, что будет столько всего, что будет столько политики.

Я не особо понимаю эту часть нашего спорта. Я скорее хотел заниматься спортивной составляющей, вопросами безопасности. А сейчас, похоже, мы говорим только о политике в «Ф-1», – заявил британец.

Расселл также ответил на вопрос об изменениях в ФИА, осложняющих проведение внутренних расследований:

«Не хочу слишком много говорить об этом, поскольку знаю недостаточно, чтобы выдвигать предположения.

Однако все гонщики едины в одном, мы хотим лишь лучшего для спорта. Мы хотим прозрачности. И мы хотим помочь ФИА, вот и все».

Ассоциация гонщиков Гран-при о штрафах за мат: «Призываем президента ФИА следить за собственными выражениями и обеспечить финансовую прозрачность»

Президент ФИА о критике: «Не дело гонщиков – пусть пилотируют. Я засел в мозгах у прессы, которая обвиняет меня во всем»

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: Autosport
logoМерседес
logoФИА
logoФормула-1
logoМохаммед бен Сулайем
Ассоциация гонщиков Гран-при
logoДжордж Расселл
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Гельмут Марко: «У ребенка Ферстаппена потенциал в плане генов – неважно, будет мальчик или девочка»
240 минут назад
Гельмут Марко: «Разница между Ферстаппеном и Пересом объясняет поражение «Ред Булл» в Кубке конструкторов»
4сегодня, 09:30
Кристиан Хорнер: «Риккардо или Перес в «Кадиллаке» меня не удивят»
5сегодня, 08:34
Гоночное аниме «MF Призрак» продлили на третий сезон
сегодня, 06:59Кино
Йос Ферстаппен: «Нельзя штрафовать каждый раз, когда кто-то говорит «#####». ФИА нужно сделать шаг вперед в плане профессионализма»
3вчера, 17:26
Андреа Стелла: «Роб Маршалл впечатляет даже больше, чем «Макларен» ожидал»
3вчера, 16:31
3 команды предлагали Цуноде многолетние контракты в начале 2024 года (as-web)
12вчера, 15:06
Ферстаппен, Норрис, Леклер – лучшие в 2024-м по версии гонщиков, Гасли – 7-й, Хэмилтон – 10-й
15вчера, 14:22
Джонни Херберт: «За Бортолето стоит последить, он может стать угрозой для Хюлькенберга»
1вчера, 13:56
Аджар выбрал номер Росберга и Латифи для выступлений в «Ф-1»
3вчера, 13:07
Ко всем новостям
Последние новости
Российская Дрифт Серия опубликовала календарь сезона 2025 года. Зрителей ждут 16 соревнований в восьми городах страны
17 декабря, 09:50Фото
Где смотреть Гран-при Абу-Даби-2024, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
33 декабря, 06:10
Где смотреть Гран-при Катара-2024, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
125 ноября, 07:30
Эстебан Окон представил новый шлем, посвященный Капитану Америка
120 ноября, 07:38Кино
Где смотреть Гран-при Лас-Вегаса-2024, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
18 ноября, 06:45
Жак Вильнев: «Перестаньте говорить о том, что Перес вылетит из «Ф-1». У него есть контракт»
1315 ноября, 07:12
Где смотреть Гран-при Сан-Паулу-2024, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
129 октября, 07:00
Второй этап Yuka Drive Fest Джимхана Лайт пройдет в Уфе 3 ноября
25 октября, 10:15Фото
Артем Лавров победил в первом этапе Yuka Drive Fest Джимхана Лайт в Челябинске
24 октября, 12:15Фото
Где смотреть Гран-при Мехико-2024, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
122 октября, 08:00
Рекомендуем