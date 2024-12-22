Йос Ферстаппен: «Нельзя штрафовать каждый раз, когда кто-то говорит «#####». ФИА нужно сделать шаг вперед в плане профессионализма»

Ферстаппен-старший раскритиковал непоследовательность ФИА.

Бывший пилот «Формулы-1» Йос Ферстаппен рассказал, что думает о наказании своего сына, гонщика «Ред Булл » Макса Ферстаппена за мат, а также подверг критике работу ФИА и судей.

– Стюарды должны выносить наказания последовательно, одинаково для всех. А не выписывать сначала пятисекундный штраф, а затем десятисекундный за то же нарушение. И почему Максу выписали общественные работы за слово «#####», а кому-то еще – штраф?

Постоянный набор стюардов стал бы плюсом. И там нужны не бывшие пилоты «Формулы-1», а более дистанцированные и менее заинтересованные люди, в то же время понимающие суть нашего спорта. Если судьи будут одними и теми же, решения тоже станут принимать одинаковые.

Так что нужна последовательность. Это вопрос ФИА, ей необходимо сделать шаг вперед в плане профессионализма.

– Фактически вы говорите: странно, что в спорте, где на кону столько денег, где ставки так высоки, ФИА как будто случайным образом назначает стюардов на гонки и говорит, мол, удачи, ребята.

– Да. Выберите постоянных стюардов и хорошо им платите. В футболе есть рефери ФИФА, они готовятся, проходят курсы, им хорошо платят. В «Формуле-1» должно быть то же самое, конечно. В этой области ФИА может многому научиться у ФИФА.

– Еще в этом сезоне была проблема вокруг слова «#####»…

– Что ж, ФИА очевидно ошиблась с этими штрафами. Нельзя назначать штраф каждый раз, когда кто-то говорит «#####». Знаете, что я бы сделал на месте президента ФИА Мохаммеда бен Сулайема? Я бы отвел пилотов в сторонку и сказал: «Парни, следите за языком». Но играть таким образом, через прессу…

– Значит, вопрос в самолюбии?

– У пилотов тоже есть эго. Но можно поговорить с ними, дать понять, что некоторые слова нужно использовать как можно реже. Если это произошло, на ТВ стоит просто это вырезать. Вот и все, верно? «Формула-1 » остается эмоциональным спортом – нельзя убирать из нее эмоции.

Слово «#####» можно использовать по-разному. Оно довольно сильно распространено во многих странах. Я не рассматриваю его как мат, если оно не направлено на оскорбление человека. Со стороны ФИА немного по-детски придираться к мелочам. Пусть спорт остается спортом.

Дэвид Култхард: «Президент ФИА снисходительно ответил пилотам, словно их мнение ничего не значит. Со мной боссы никогда не обращались как с ребенком»

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