Изак Аджар: «У Ферстаппена очень уникальный пилотажный стиль. У меня тоже»

Аджар считает, что сможет адаптироваться в «Ред Булл».

Пилот «Рейсинг Буллз » уверен, что ему будет проще адаптироваться к болиду «Ред Булл » в следующем году за счет смены регламента.

Ранее в «Ред Булл» объявили, что Аджар заменит Юки Цуноду в 2026-м, в то время как японец станет тест-пилотом и резервистом команды.

«В следующем году будет совсем другая машина. Посмотрим, что у нас получится.

Команда собирается построить болид, мне же придется адаптироваться к нему. Макса [Ферстаппена ] ждет та же работа. Если машину будут развивать в одном направлении, то я как минимум почувствую изменения и в идеале внесу в них определенный вклад. Это был бы идеальный сценарий.

Я никогда не выступал на одной и той же технике два года подряд. Я всегда ездил за рулем разных машин, так что не знаю, каково два года подряд выступать на одном и том же болиде. Мне кажется, я вполне хорошо адаптируюсь, так что чувствую себя уверенно.

Если таков наш состав на следующий сезон, то, думаю, они сделали такой выбор, потому что в этом есть смысл. И, конечно, дело еще в новых правилах. Для меня это идеальный момент.

У Макса очень уникальный пилотажный стиль. Я бы сказал, что у меня тоже. Я не пытаюсь копировать его подход, но с точки зрения настроя у нас есть кое-что общее. Но на этом все», – сказал Аджар перед Гран-при Абу-Даби.

