  • Спортс
  • Авто
  • Новости
  • Изак Аджар: «У Ферстаппена очень уникальный пилотажный стиль. У меня тоже»
2

Изак Аджар: «У Ферстаппена очень уникальный пилотажный стиль. У меня тоже»

Аджар считает, что сможет адаптироваться в «Ред Булл».

Пилот «Рейсинг Буллз» уверен, что ему будет проще адаптироваться к болиду «Ред Булл» в следующем году за счет смены регламента.

Ранее в «Ред Булл» объявили, что Аджар заменит Юки Цуноду в 2026-м, в то время как японец станет тест-пилотом и резервистом команды.

«В следующем году будет совсем другая машина. Посмотрим, что у нас получится.

Команда собирается построить болид, мне же придется адаптироваться к нему. Макса [Ферстаппена] ждет та же работа. Если машину будут развивать в одном направлении, то я как минимум почувствую изменения и в идеале внесу в них определенный вклад. Это был бы идеальный сценарий.

Я никогда не выступал на одной и той же технике два года подряд. Я всегда ездил за рулем разных машин, так что не знаю, каково два года подряд выступать на одном и том же болиде. Мне кажется, я вполне хорошо адаптируюсь, так что чувствую себя уверенно.

Если таков наш состав на следующий сезон, то, думаю, они сделали такой выбор, потому что в этом есть смысл. И, конечно, дело еще в новых правилах. Для меня это идеальный момент.

У Макса очень уникальный пилотажный стиль. Я бы сказал, что у меня тоже. Я не пытаюсь копировать его подход, но с точки зрения настроя у нас есть кое-что общее. Но на этом все», – сказал Аджар перед Гран-при Абу-Даби.  

Величие финала «Ф-1»: битва супергонщика с доминаторами года
 

Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: RaceFans
logoРейсинг Буллз
logoИзак Аджар
logoМакс Ферстаппен
logoГран-при Абу-Даби
logoРед Булл
logoФормула-1
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
Главные новости
Нико Росберг допускает уход Ферстаппена из «Ред Булл»: «В следующем году Макс будет хотеть побеждать, взять пятый титул»
2 минуты назад
Льюис Хэмилтон: «С нетерпением жду отпуска. Хочу отключиться и ни с кем не общаться. Телефон отправится в мусорное ведро»
20 минут назад
Норрис – 3-й чемпион в XXI веке, выигравший меньше гонок за сезон, чем вице-чемпион
26 минут назад
Андреа Стелла: «Было любопытно дать Пиастри попробовать догнать Ферстаппена. В какой-то степени это было в интересах Норриса»
31 минуту назад
Макс Ферстаппен: «Завоевание первого титула – это всегда очень эмоциональный момент. Надеюсь, Норрис хорошо отпразднует с командой и семьей»
37 минут назад
Фернандо Алонсо о Норрисе, Ферстаппене и Пиастри: «Все трое – чемпионы, лишь один мог победить»
52 минуты назад
Шарль Леклер: «Не ожидал, что в гонке будем настолько быстры»
57 минут назад
Макс Ферстаппен: «Мы никогда не прекращали попыток догнать конкурентов. Это было круто, я получил удовольствие»
59 минут назад
Оскар Пиастри о чемпионстве Норриса: «Сезон получился хорошим для нас обоих. Говорю это как тот, кто не выиграл титул»
сегодня, 16:59
Гельмут Марко: «Здорово, что Ферстаппен выиграл больше всех гонок, но через 10 лет все будут помнить только чемпиона»
сегодня, 16:49
Ко всем новостям
Последние новости
Где смотреть Гран-при Абу-Даби-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
1 декабря, 14:15
Где смотреть Гран-при Катара-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
24 ноября, 08:15
«Зимний Кубок РДС» по дрифту пройдет в два этапа – 6-7 декабря в Петербурге и 24-25 января в Москве
19 ноября, 14:30
Где смотреть Гран-при Лас-Вегаса-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
17 ноября, 08:50
Где смотреть Гран-при Сан-Паулу-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
3 ноября, 08:50
Алешин и Ременяко – победители сезона-2025 Российской серии гонок на выносливость (REC)
27 октября, 15:22
Где смотреть Гран-при Мехико-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
22 октября, 07:00
Праздник мотокросса: MX Igora Drive прошел на «Игора Драйв»
14 октября, 10:10
Где смотреть Гран-при США-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
13 октября, 08:13
На трассе «Игора Драйв» пройдут соревнования по мотокроссу MX IGORA DRIVE 2025
7 октября, 10:54Фото