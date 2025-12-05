Пилоты «Ф-1» собрались на традиционный ужин перед финалом сезона в Абу-Даби
Гонщики «Ф-1» вместе поужинали в преддверии финала сезона-2025.
Пилоты «Ф-1» собрались на последний совместный ужин в году перед финальным этапом сезона – Гран-при Абу-Даби. Вечер организовал гонщик «Феррари» Льюис Хэмилтон.
«Традиции. Снова спасибо Льюису!» – написал выложивший фото Эстебан Окон из «Хааса».
Фото: соцсети Эстебана Окона
Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: соцсети Эстебана Окона
