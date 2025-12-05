Пилоты «Ф-1» собрались на традиционный ужин перед финалом сезона в Абу-Даби

Гонщики «Ф-1» вместе поужинали в преддверии финала сезона-2025.

Пилоты «Ф-1» собрались на последний совместный ужин в году перед финальным этапом сезона – Гран-при Абу -Даби. Вечер организовал гонщик «Феррари » Льюис Хэмилтон .

«Традиции. Снова спасибо Льюису!» – написал выложивший фото Эстебан Окон из «Хааса ».

Фото: соцсети Эстебана Окона

