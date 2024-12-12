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Президент ФИА: «Денег на стюардов-профессионалов нет, команды «Ф-1» должны за это платить»

В ФИА выставили условие для появления в «Ф-1» постоянных стюардов.

Президент ФИА Мохаммед бен Сулайем сообщил, что у организации нет ресурсов для приглашения судей, которые работали бы на полном расписании в «Формуле-1».

Менеджер предложил командам выделить деньги на данную инициативу.

«Очень приятные разговоры. Но, когда говорят о профессионалах, о том, что им нужны профессионалы, они не хотят платить за это. Все так очевидно.

Они говорят, а потом спрашивают: «Куда вы направляете деньги? Почему не делаете это?» Но я не отвечаю: «Ой, извините, как насчет вас?» Пилоты получают более ста миллионов долларов. Разве я спрашиваю, куда они тратят деньги? Нет, это их дело. Это их право.

Так что бросьте, не только я говорю, что это не их дело. Мы поступаем как хотим со своими деньгами. Это наше дело. То же с ними и их деньгами. Это их дело.

Но я иногда не совсем понимаю. Опять речь о ФИА: «Почему она делает то? Почему она делает это?» А кто-то спрашивает [операционную компанию «Формулы-1»] ФОМ?

Я повторяю снова и снова: стюарды не растут на деревьях. Требуется время, чтобы их обучить. Требуется время, чтобы их подготовить. Их надо развивать, и у нас есть программа.

Я вижу смысл в том, чтобы, может, сделать как в [футбольной] Премьер-лиге, где [судьям] платят. Но у нас нет денег на это.

Так что мы должны действовать очень осторожно. Пока они преданны делу, справедливы и должным образом подготовлены, будут стюарды, которые приходят и уходят.

В конечном счете это зона ответственности ФИА. В некотором смысле это как задача, которую ФОМ ставит перед ФИА. Если ФОМ выписывает чек ФИА – что она и делает – однако описание работы гласит «стюарды на условиях неполной занятости», а «Ф-1» хочет чего-то еще, значит, это уже другой вопрос по другой цене.

Это означает, что «Ф-1», то есть команды, должны за это платить. На мой взгляд, если мы хотим что-то поменять, надо за это заплатить», – объяснил бен Сулайем.

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Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: Autosport
logoМохаммед бен Сулайем
logoФИА
logoФормула-1
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