Аджар выбрал номер Росберга и Латифи для выступлений в «Ф-1»

Изак Аджар сообщил, под каким номером планирует выступать в «Формуле-1».

Пилот «Рейсинг Буллз» на сезон-2025 выбрал №6. Ранее номер использовали чемпион мира 2016 года Нико Росберг и экс-гонщик «Уильямса » Николас Латифи.

Изак Аджар подписал контракт с «Рейсинг Буллз»