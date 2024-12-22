Аджар выбрал номер Росберга и Латифи для выступлений в «Ф-1»
Изак Аджар сообщил, под каким номером планирует выступать в «Формуле-1».
Пилот «Рейсинг Буллз» на сезон-2025 выбрал №6. Ранее номер использовали чемпион мира 2016 года Нико Росберг и экс-гонщик «Уильямса» Николас Латифи.
Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: Autohebdo
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