Изак Аджар подписал контракт с «Рейсинг Буллз»
Аджар станет напарником Цуноды в «Рейсинг Буллз».
Вице-чемпион «Формулы-2» этого года и резервный пилот «Ред Булл» Изак Аджар продолжит карьеру в «Формуле-1».
Аджар в предстоящем сезоне будет выступать за рулем болида «Рейсинг Буллз» (ранее «РБ») и станет напарником Юки Цуноды. Место для Аджара освободилось после решения «Ред Булл» прекратить сотрудничество с Серхио Пересом и перевести в основную команду Лиама Лоусона.
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Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: Autosport
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