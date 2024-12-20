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Изак Аджар подписал контракт с «Рейсинг Буллз»

Аджар станет напарником Цуноды в «Рейсинг Буллз».

Вице-чемпион «Формулы-2» этого года и резервный пилот «Ред Булл» Изак Аджар продолжит карьеру в «Формуле-1».

Аджар в предстоящем сезоне будет выступать за рулем болида «Рейсинг Буллз» (ранее «РБ») и станет напарником Юки Цуноды. Место для Аджара освободилось после решения «Ред Булл» прекратить сотрудничество с Серхио Пересом и перевести в основную команду Лиама Лоусона.

Новобранец «Ред Булл» в «Ф-1»: лихач и в медиа, и на треке. Хватило 11 Гран-при

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: Autosport
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