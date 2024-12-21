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Кристиан Хорнер: «На какую лошадь ставить «Феррари» в 2025-м? В «Ред Булл» Ферстаппен на первом месте»

Хорнер уверен, что сила состава может стать проблемой для «Феррари».

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер ожидает, что «Феррари» столкнется с трудностями после прихода статусного Льюиса Хэмилтона в пару к Шарлю Леклеру.

«Речь о коммуникации, открытости по отношению к пилотам. Макс Ферстаппен – самый ценный актив в «Формуле-1». Он наш главный гонщик. Он на первом месте. Если можешь к нему приблизиться – фантастика. Но реальность такова, что ожидаются победы Макса.

У команды вроде «Феррари», к примеру, в следующем году будут два пилота, которые станут отбирать очки друг к друга. И на какую лошадь поставить? Ты должен ставить на обе, но порой это разделяет команду. Так что у разных коллективов разные подходы», – поделился мыслями британец в интервью Talksport.

Хорнер допустил, что в «Феррари» Хэмилтон будет выступать сильнее, чем в «Мерседесе» в 2024 году:

«Он вполне может возродиться. Он эмоциональный парень, и, полагаю, на самом деле все зависит от того, как пойдут дела в «Феррари». Это огромный бренд с огромным количеством фанатов. Он по-прежнему обладает нужными качествами: надо, чтобы тифози его поддержали, чтобы удался хороший старт.

Он качественный соперник, пусть и стал старше по возрасту. Все зависит от того, возродится ли жажда борьбы и мотивация благодаря новому вызову и новому окружению в «Феррари».

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Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: GPblog
logoЛьюис Хэмилтон
logoКристиан Хорнер
logoФеррари
logoФормула-1
logoШарль Леклер
logoМакс Ферстаппен
logoРед Булл
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