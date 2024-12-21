Франц Тост: «Лоусону нельзя пытаться соревноваться с Ферстаппеном в «Ред Булл»
Бывший руководитель второй команды «Ред Булл» (с сезона-2025 – «Рейсинг Буллз») Франц Тост дал совет Лиам Лоусону – новому напарнику Макса Ферстаппена.
«И Юки Цунода, и Лиам Лоусон заслуживали повышения.
Могу лишь сказать, что Лиам должен делать свое дело, и ему нельзя пытаться соревноваться с Максом Ферстаппеном. Макс – один из величайший в истории, на равных с Михаэлем Шумахером и Айртоном Сенной. Он даже не близок к своему пику, у него безграничный потенциал.
Кроме того, сейчас он обладает уверенностью четырехкратного чемпиона мира. Ориентироваться на его времена стало бы ошибкой. Поэтому Лиаму следует думать только о себе и постараться делать машину лучше вместе с Максом. Любой другой подход станет фатальным и будет обречен на провал», – заявил Тост.
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