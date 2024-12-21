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Фредерик Вассер: «Бессмысленно говорить о титуле Ферстаппена в «Макларене» – невозможно разделить вклад пилота и машины»

Вассер сомневается, что Ферстаппен побеждал бы вне «Ред Булл».

Руководитель «Феррари» Фредерик Вассер посчитал бессмысленными рассуждения о том, стал бы пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен чемпионом в других командах.

Сам четырехкратный чемпион мира утверждал, что выиграл бы титул в «Макларене» и в «Феррари» в 2024 году.

«Бессмысленно думать или говорить, что в другой команде Ферстаппен так же побеждал бы. Невозможно разделить вклад пилота и машины. Есть так много факторов.

Бессмысленно говорить, что Ферстаппен выиграл бы и в «Макларене», поскольку качество работы команды из Уокинга зависит в том числе от обратной связи и труда текущих гонщиков», – заявил француз в интервью Autosprint.

В то же время Вассер отметил заслуги нидерландца:

«В 2022 и 2023 года болид «Ред Булл» был гораздо лучше. Когда у тебя запас в шесть десятых, ты ошибаешься, и никто этого не замечает, твои выступления приукрашивают. Но в этом году даже небольшой ошибки хватало для того, чтобы команда из Милтон-Кейнса опускалась на шестую позицию.

Что меня впечатлило в Ферстаппене в этом году, так это способность выжимать максимум, даже если у команды проблемы. И это урок для нас, поскольку по ходу такого конкурентного года случаются гонки, когда мы не являемся сильнейшими, и нужно показать максимум.

Для побед необходимо проявлять себя в те моменты, когда не все складывается. У него это получилось».

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Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: PlanetF1
logoФредерик Вассер
logoМакс Ферстаппен
logoМакларен
logoРед Булл
logoФеррари
logoФормула-1
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