Тото Вольфф о дебютном сезоне Антонелли: «В каких-то ситуациях будем рвать на себе волосы, а в каких-то восхищаться его мастерством»

Вольфф рассказал об ожиданиях от сезона-2025.

Исполнительный директор «Мерседеса» надеется, что команда сможет вести борьбу за самые высокие места, а новый состав пилотов быстро адаптируется.

Предстоящий сезон «Мерседес» впервые за 12 лет проведет без Льюиса Хэмилтона – семикратного чемпиона, перешедшего в «Феррари», заменит талантливый юниор Андреа Кими Антонелли .

«Понятно, что в сезоне-2025 технический регламент не изменится и расстановка сил, как вы могли видеть в прошедшем чемпионате, может меняться в зависимости от особенностей трассы, где проходит Гран-при.

Думаю, у нас будет возможность бороться за победы. А если вы способны бороться за победы – у вас есть шанс и на титул.

Джордж Расселл будет осваиваться в роли ведущего, старшего гонщика, а Кими Антонелли будет многому учиться – в каких-то ситуациях мы будем рвать на себе волосы, а в каких-то восхищаться его мастерством. В любом случае, в предстоящем сезоне нам быть аккуратнее в ожиданиях от выступлений Кими и готовить наших пилотов к чемпионату 2026 года.

Посмотрите на то, как развивалась ситуация с победами в прошедшем сезоне. В начале сезона все выигрывал «Ред Булл», да, но вы лучше все поймете, когда посмотрите на вторую половину сезона – где очень плотную борьбу между собой вели сразу четыре команды.

«Макларен» выиграл шесть гонок, «Феррари» пять, у нас четыре победы, у «Ред Булл» девять. Я был бы очень рад и дальше бороться с соперниками, мы были бы очень рады на равных бороться с ними за победы. Но нам ничего не гарантировано, и за это нужно бороться», – рассказал Вольфф .

Эра Хэмилтона в «Мерседесе»: 12 лет рекордов, битвы с Ферстаппеном и боль перед уходом в «Феррари»