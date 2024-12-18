Лукас ди Грасси: «На месте руководства «Феррари» никогда бы не нанял Хэмилтона»
Чемпион «Формулы Е» 2017 года считает, что «Феррари» не стоило приглашать Льюиса, поскольку британец уже прошел свой пик формы и не сможет дать итальянской команде качественный шаг вперед с точки зрения скорости.
«На месте руководства «Феррари» я бы никогда не нанял Хэмилтона. Во-первых, он получает очень большие деньги, и при этом, как мне кажется, уже прошел свой прайм. Я бы не стал нанимать Хэмилтона, а вместо него выбрал другого гонщика, который бы вышел на пик формы уже по ходу выступлений за «Феррари».
Да, Льюис может взять свое за счет опыта, стратегии, общения с командой, сделав команду лучше, за счет улучшения настроек болида и лучшего понимания особенностей работы болида.
Не думаю, что для «Феррари» главным является вопрос выбора гонщика. В большей степени это вопрос того, чтобы сделать хорошую машину. И сейчас команда это показала – улучшив свою машину «Феррари» боролась за Кубок конструкторов.
Мне просто кажется, что в краткосрочной перспективе Хэмилтон может оказать сильное влияние на «Феррари» в вопросе маркетинга, но вот с точки зрения результатов – нет», – рассказал ди Грасси.
Эра Хэмилтона в «Мерседесе»: 12 лет рекордов, битвы с Ферстаппеном и боль перед уходом в «Феррари»
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий