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Лукас ди Грасси: «На месте руководства «Феррари» никогда бы не нанял Хэмилтона»

Ди Грасси сомневается в правильности перехода Хэмилтона в «Феррари».

Чемпион «Формулы Е» 2017 года считает, что «Феррари» не стоило приглашать Льюиса, поскольку британец уже прошел свой пик формы и не сможет дать итальянской команде качественный шаг вперед с точки зрения скорости.

«На месте руководства «Феррари» я бы никогда не нанял Хэмилтона. Во-первых, он получает очень большие деньги, и при этом, как мне кажется, уже прошел свой прайм. Я бы не стал нанимать Хэмилтона, а вместо него выбрал другого гонщика, который бы вышел на пик формы уже по ходу выступлений за «Феррари».

Да, Льюис может взять свое за счет опыта, стратегии, общения с командой, сделав команду лучше, за счет улучшения настроек болида и лучшего понимания особенностей работы болида.

Не думаю, что для «Феррари» главным является вопрос выбора гонщика. В большей степени это вопрос того, чтобы сделать хорошую машину. И сейчас команда это показала – улучшив свою машину «Феррари» боролась за Кубок конструкторов.

Мне просто кажется, что в краткосрочной перспективе Хэмилтон может оказать сильное влияние на «Феррари» в вопросе маркетинга, но вот с точки зрения результатов – нет», – рассказал ди Грасси.

Эра Хэмилтона в «Мерседесе»: 12 лет рекордов, битвы с Ферстаппеном и боль перед уходом в «Феррари»

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: GP Blog
logoФеррари
logoЛукас ди Грасси
logoФормула-1
logoМерседес
logoЛьюис Хэмилтон
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