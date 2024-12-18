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Нико Росберг: «Норрису не нужно совершать ошибку, говоря себе, что он фаворит и любой другой результат кроме победы будет провалом»

Росберг посоветовал Норрису спокойнее настраиваться на борьбу за титул.

Чемпион «Формулы-1» 2016 года считает, что Ландо допустит ошибку, если будет думать о победе в чемпионате вместо того, чтобы настраиваться на каждую гонку в отдельности.

Команда «Макларен» лучше всех провела вторую половину сезона-2024 и выиграла Кубок конструкторов, а Ландо Норрис в преддверии следующего года считается в прессе главным претендентом на титул, если преимущество в скорости «Макларена» над «Ред Булл» сохранится.

«Во-первых, ему не нужно совершать ошибку и начинать настраиваться следующим образом, говоря себе: «Я фаворит. Любой результат кроме победы будет провалом». С одной стороны, нам, как зрителям, нравится смотреть за подобным, но для Норриса это будет не лучший путь из возможных.

В Абу-Даби на круге возвращения в боксы он сказал: «Следующий год будет моим». И я на самом деле не советовал бы ему держаться такого настроя. Ведь тем самым он просто создает совершенно ненужное дополнительное давление на себя, запускает этот процесс. Если хочется, можно говорить это про себя, но не на публике.

Это было одним из ключевых моментов, которые позволили мне выиграть титул. И особенно важно это должно быть для кого-то вроде Ландо, которого не назвать самым спокойным и психологически устойчивым гонщиком. И я был таким же – у меня были свои внутренние демоны, сомнения, стакан всегда казался наполовину пустым, а не полным. Так что Ландо я бы крайне рекомендовал спокойно идти вперед от одной гонки к другой.

Безусловно, он будет стремиться выиграть гонку в Мельбурне, а потом еще одну и еще одну, но не нужно думать о победе в чемпионате и о том, что только это имеет значение. Я бы настоятельно рекомендовал ему делать именно так, потому что такой подход разряжает обстановку, снижает ожидания, убирает давление, снижает общую нагрузку.

Это очень важно, потому, будучи фаворитом в чемпионате, погружение в это и внушение себе того, что ты являешься фаворитом, лишь повышает давление. А именно этого лучше избегать.», – рассказал Росберг.

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Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: racingnews365
logoМакларен
logoФормула-1
logoМакс Ферстаппен
logoНико Росберг
logoЛандо Норрис
logoРед Булл
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