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Нико Хюлькенберг о будущем сезоне в «Заубере»: «Я бы не стал беспокоиться – но да, конкуренция в «Ф-1» сейчас очень высока»

Хюлькенберг оценил перспективы будущей команды.

Пилот «Хааса» дорабатывает свой контракт и в следующем сезоне будет выступать уже за команду «Заубер» («Ауди» с 2026 года).

При этом в нынешнем сезоне «Хаас» занял 7-е место в Кубке конструкторов, а «Заубер» оказался самой слабой командой чемпионата.

«Я бы не стал беспокоиться, но да, конкуренция в «Формуле-1» очень высока, все стараются прибавлять. И как мы видим, плотность и правда очень высокая. «Альпин» вернулась в борьбу. Вероятно, вернет скорость и «Астон Мартин». Так что да, в следующем году будет тяжело и впереди нас без сомнения ждет много работы.

Тем не менее, в последнее время будущее «Заубера» начало выглядеть не так мрачно. Судя по всему, привезенные на этап в Лас-Вегасе новинки сработали и позволили сделать шаг в правильном направлении», – рассказал Хюлькенберг.

Самый длинный в истории сезон «Ф-1» – ультракоротко. Один гонщик и команда – одно предложение

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: motorsportweek
logoХаас
logoЗаубер
logoАстон Мартин
logoФормула-1
logoАльпин
logoНико Хюлькенберг
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