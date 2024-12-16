Нико Хюлькенберг о будущем сезоне в «Заубере»: «Я бы не стал беспокоиться – но да, конкуренция в «Ф-1» сейчас очень высока»
Пилот «Хааса» дорабатывает свой контракт и в следующем сезоне будет выступать уже за команду «Заубер» («Ауди» с 2026 года).
При этом в нынешнем сезоне «Хаас» занял 7-е место в Кубке конструкторов, а «Заубер» оказался самой слабой командой чемпионата.
«Я бы не стал беспокоиться, но да, конкуренция в «Формуле-1» очень высока, все стараются прибавлять. И как мы видим, плотность и правда очень высокая. «Альпин» вернулась в борьбу. Вероятно, вернет скорость и «Астон Мартин». Так что да, в следующем году будет тяжело и впереди нас без сомнения ждет много работы.
Тем не менее, в последнее время будущее «Заубера» начало выглядеть не так мрачно. Судя по всему, привезенные на этап в Лас-Вегасе новинки сработали и позволили сделать шаг в правильном направлении», – рассказал Хюлькенберг.
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