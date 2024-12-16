Юки Цунода: «Ред Булл» впечатлен моей работой на тестах»
Пилот «РБ» Юки Цунода рассказал, как «Ред Булл» воспринял его первые заезды за старшую команду на постсезонных тестах «Формулы-1» в Абу-Даби.
Юки считается одним из претендентов на место Серхио Переса.
«[«Ред Булл»] в основном был сосредоточен на обратной связи и на том, как я вел себя с коллективом. Думаю, в команде уже знали, что скорость у меня есть, но вопрос обратной связи оставался неизвестным. Так что я постарался быть максимально тщательным при коммуникации.
Я получил позитивный отклик – в команде сказали, что впечатлены. Тем элементам, которым я научился по ходу сезона, было найдено хорошее применение во время тестов.
Я многому научился у Риккардо – особенно это касается тех вещей, которых не смог бы достичь сам. Я соревновался с ним и в то же время впитывал разные аспекты – это прекрасный опыт.
Даже если дела шли не очень, он оставался невероятно спокойным на брифингах после сессий, и я чувствовал его опыт и профессионализм. Я стал лучше контролировать свои эмоции во время пилотажа и предоставлять обратную связь по радио эффективнее», – заявил гонщик в интервью японскому autosport web.
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